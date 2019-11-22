За счет прямого и косвенного эффекта Система Coca-Cola обеспечила 0,25% от ВВП Беларуси в 2018 году. Результаты анализа деятельности предприятия в области устойчивого развития по стандартам GRI (The Global Reporting Initiative) озвучил на пресс-конференции 25 ноября первый заместитель генерального директора УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» (Coca-Cola НВС Belarus) Андрей Рощупкин.

По его словам, эффективная деятельность предприятия поспособствовала росту ВВП страны по сравнению с 2017 годом.

«Пищевая отрасль занимает ключевую позицию в экономике Беларуси. Это подтверждается тем, что ее вклад в промышленное производство составил 22,8% (5,8% от ВВП страны). Мы видим непосредственный вклад Системы Coca-Cola в пищевую промышленность Беларуси. Он особенно заметен по показателям в Минской области за 2018 год: продукция Coca-Cola составляет 6% от общего объема производства продуктов питания. Такие высокие показатели достигаются, в том числе, благодаря масштабным инвестициям компании в модернизацию производства», – сказал А. Рощупкин.

Также он рассказал, что общий объем налоговых платежей за 2018 год составил более 47 млн руб.

«Необходимо также отметить динамику роста налоговых платежей в консолидированный бюджет страны – в 2018 году их объем составил 41,7 млн руб., что на 39% превышает прошлогодний показатель. Структура налоговых платежей предприятия включает регулярные отчисления в Фонд социальной защиты населения (5,4 млн руб.), что важно для поддержания существующей в стране системы выплат пенсий и пособий. Размер налоговых отчислений говорит о большей налоговой нагрузке на предприятие, чем в среднем по экономике. Например, сумма оплаты за контрольные идентификационные знаки – 7,8 млн руб. – в 2018 году почти сравнялась с суммой налога на прибыль – 7,9 млн руб.», – отметил А. Рощупкин.

Исследование о влиянии Системы Coca-Cola на экономику Беларуси в 2018 году также показало, что компания является важным партнером белорусского бизнеса: доля закупок Coca-Cola в Беларуси у местных поставщиков составила 65,4%.

Деятельность Системы Coca-Cola также создает большой косвенный экономический эффект: 1 рубль добавленной стоимости в Системе Coca-Cola создает еще 1,81 рубля в экономике. Это способствует не только росту ВВП, но и уровня занятости населения в секторе пищевой промышленности. Так, 1 рубль заработной платы, выплаченной на предприятии, дает 5,8 рубля заработной платы в экономике.

Косвенный вклад Системы Coca-Cola в ВВП Беларуси составляет 192 млн руб., где 0,5 млн руб. генерируется в результате благотворительной деятельности. Так, наравне с вкладом в экономику Беларуси, Система Coca-Cola реализует значимые социальные, экологические, образовательные и спонсорские проекты. Среди таких инициатив следует отметить проект «Спасем Ельню вместе!» по восстановлению одного из самых больших верховых болот в Европе, проведение на постоянной основе республиканских акций по сбору мусора, поддержку многих действующих социально-экологических проектов. Также компания вносит значительный вклад в бизнес-образование молодежи через программу развития Youth Empowered, которая направлена на развитие деловых навыков и изучение инструментов для личностного роста.