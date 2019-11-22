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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ЭТАЛОН ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
16:30 25.11.2019

В Беларуси утвержден новый эталон – национальный эталон единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения. Он стал 60-м в национальной эталонной базе страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусского государственного института метрологии, эталон разработан специалистами БелГИМ в рамках подпрограммы «Эталоны Беларуси» ГНТП «Эталоны и научные приборы» на 2016-2020 гг.

До настоящего времени в Беларуси отсутствовали методы и средства передачи единиц величин в области измерений дозиметрических характеристик бета-излучения. Благодаря новому эталону в республике создается общепринятая в мире система метрологического обеспечения средств измерений индивидуальных дозиметров бета-излучения и дозиметров бета-излучения для контроля безопасности персонала и состояния окружающей среды, соответствующая требованиям международных стандартов.

Новый эталон предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения, мощности поглощенной дозы бета-излучения рабочим средствам измерений, применяемым в области радиационной безопасности, радиационной медицины, атомной энергетики, а также в различных отраслях машиностроения и приборостроения с целью обеспечения единства измерений в Беларуси. Помимо этого, эталон также предназначен для калибровки и поверки дозиметров и источников бета-излучения в соответствии с ГОСТ 8.035-82 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения» и с Локальной поверочной схемой для средств измерений единиц индивидуального и амбиентного эквивалента мощности дозы бета-излучения, мощности поглощенной дозы бета-излучения.

Основные потребители услуг эталона – предприятия Минэнерго (Белорусская АЭС), Минздрава, Минпрома, Минлесхоза, МЧС и Минприроды. Особенно актуален эталон для энергетиков в свете предстоящего ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Мониторинг полей бета-излучения в процессе эксплуатации АЭС требуется для объективной оценки безопасности работы персонала на АЭС и при применении технологий, связанных с использованием источников бета-излучения.

В настоящее время активно развиваются и внедряются ядерные технологии в различных сферах: стерилизация промышленной и сельскохозяйственной продукции, получение новых свойств материалов, неразрушающий контроль, диагностика и лечение заболеваний и т. д. Новые технологии стимулируют развитие измерительной базы в области радиационной защиты персонала и населения.

Эталон состоит из комплекса средств измерений и вспомогательного оборудования Основой являются автоматизированная экстраполяционная ионизационная камера и стенд для позиционирования бета-источников и камеры. Это оборудование изготовлено отечественным производителем дозиметрического оборудования – УП «Атомтех».

На сегодня в Беларуси действует 60 национальных эталонов. В базе данных Международного бюро мер и весов опубликовано 248 позиций о наилучших измерительных возможностях нашей страны.
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