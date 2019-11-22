Прокуратура Брестской области проанализировала ситуации, в которых выпускники высших и средних специальных учреждений образования, обучавшиеся за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отрабатывали установленный законом срок обязательной работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, при анализе выделено 2 вектора развития событий: неявка на работу по распределению; увольнение приступивших к труду выпускников за виновные действия в ходе отработки, например, за прогул без уважительных причин.

Согласно Кодексу об образовании, специалист (рабочий, служащий) при наступлении таких обстоятельств может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение 6 месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры в порядке реагирования предъявляли в суд иски о взыскании расходов на обучение. Впоследствии выпускник оплачивал в доход государства и судебные расходы.

В истекшем периоде 2019 года органы прокуратуры Брестской области предъявили к выпускникам 131 иск в сумме свыше 509 тыс. руб. Все иски удовлетворены в полном объеме.

Следует отметить, что на практике вступившие в силу судебные решения данной категории редко исполнялись в добровольном порядке. В связи с этим компетентные органы инициировали их принудительное исполнение.

Среди эффективных мер обеспечения такой работы в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами.

Работа по возмещению выпускниками в необходимых случаях бюджетных средств, затраченных на их обучение, будет продолжена.