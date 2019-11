Ученые БГУ в составе международного консорциума разработают инновационные энергосберегающие панели для строительства жилых помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, работа будет вестись в течение четырех лет в рамках Международного проекта SSHARE («Self-sufficient «humidity to electricity» innovative radiant adsorption system toward net zero energy buildings») программы Марии Склодовской-Кюри по обмену персоналом для исследований и инноваций H2020-MSCA-RISE-2019. Состав участников представлен 12 научными организациями Беларуси, Португалии, Испании, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и России. От нашей страны в проекте участвует только физический факультет БГУ.

В результате выполнения проекта планируется создать прототипы панелей для энергоэффективных зданий. Эта технология основывается на использовании пористых наноструктурированных материалов, позволяющих охлаждать или обогревать помещение в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, а также преобразовывать изменение атмосферной влажности в электричество. Ученые в рамках проекта решат ряд научно-технических вопросов, связанных с проектированием и изготовлением функциональных панелей для возобновляемой энергетики. Успешная реализация программы приведет к разработке нового поколения строительных материалов, созданию в будущем зданий с «нулевым» энергетическим балансом.

Взаимодействие членов консорциума, международное и межотраслевое сотрудничество, обмен знаниями в области нанотехнологий, прикладной физики и химии будет осуществляться в рамках созданной скоординированной сети, а также посредством проведения семинаров, конференций, научных школ и рабочих совещаний.

Стартовым организационным мероприятием станет семинар, который пройдет с 25 по 27 ноября на физическом факультете БГУ. На совещании представители каждой организации-участницы выступят с докладами, расскажут об имеющейся у них инфраструктуре, основных направлениях исследований коллективов консорциума. В повестку включено также обсуждение рабочего плана проекта.