Телеком-оператор МТС значительно увеличил скорость 4G-интернета для своих абонентов в регионах страны. В октябре в крупных городах и небольших населенных пунктах заработали 274 базовые станции в диапазонах 1800 и 2600 МГц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, впервые 4G-связь в диапазоне 2600 МГц стала доступна абонентам МТС в 13 населенных пунктах: Клецке, Копыле, Крупках, Озерце, Логойске, Любане, Несвиже, Червене, Быкачино и Орешниках, а также в Глубоком, Поставах и Толочине. Всего в октябре запущены 152 новые базовые станции диапазона 2600 МГц.

МТС продолжает «прокачивать» возможности уже действующей инфраструктуры. Десятки базовых станций в диапазоне 2600 МГц модернизированы в Витебске, Орше и Полоцке, Минске, Борисове, Вилейке, Дзержинске, Заславле, Слуцке, Солигорске, Молодечно, Марьиной Горке и других населенных пунктах.

В диапазоне 1800 МГц по итогам месяца запущены 122 новые базовые станции. Больше всего их заработало в Брестской, Гомельской и Могилевской областях.

МТС вместе с beCloud активно расширяют сеть LTE с учетом растущего спроса и загруженности локаций. На 4G приходится больше половины интернет-трафика в сети МТС, при этом потребности абонентов продолжают расти.