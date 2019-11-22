|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РАССМОТРЯТ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
14:00 25.11.2019
27 ноября 2019 г. на базе РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» состоится семинар «Сертификация органической продукции и процессов ее производства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы создания в Беларуси законодательной базы о производстве и обращении органической продукции, порядок проведения работ по сертификации органической продукции в нашей стране и зарубежная практика сертификации, практический опыт производства продукции органического земледелия и другие вопросы.
Для участия приглашены представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств и других субъектов хозяйствования.
В рамках семинара также состоится круглый стол на тему «Сертификация органической продукции и процессов ее производства в Республике Беларусь. Тенденции, проблемы и перспективы развития».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2019
Курсы в банках
на 25.11.2019
Конвертация в банках
на 25.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте