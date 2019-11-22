27 ноября 2019 г. на базе РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» состоится семинар «Сертификация органической продукции и процессов ее производства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы создания в Беларуси законодательной базы о производстве и обращении органической продукции, порядок проведения работ по сертификации органической продукции в нашей стране и зарубежная практика сертификации, практический опыт производства продукции органического земледелия и другие вопросы.

Для участия приглашены представители комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств и других субъектов хозяйствования.

В рамках семинара также состоится круглый стол на тему «Сертификация органической продукции и процессов ее производства в Республике Беларусь. Тенденции, проблемы и перспективы развития».