РУП «Национальный центр электронных услуг» переходит на новые технологии оказания электронных услуг ОАИС «система-система» посредством Ядра управления API ОАИС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, для потребителей услуг основным отличием от существующей схемы получения услуг является исключение использования программного обеспечения «Типовой адаптер сопряжения ГИР (ГИС) с ОАИС», предоставление RESTful сервисов (взамен протокола SOAP) и дополнительное использование программного комплекса канального шифрования itVPN. Соответствующие изменения внесены в Порядок оказания электронных услуг ОАИС в части оказания услуг по технологии «система-система».

Организация защищенного соединения посредством itVPN для действующих потребителей электронных услуг по технологии «система-система» будет осуществлена НЦЭУ без увеличения стоимости услуг. Отказ от использования Типовых адаптеров потребителями электронных услуг будет проходить постепенно по мере их готовности.

Для организации защищенного соединения посредством itVPN необходимо: иметь или организовать VPN-канал связи с НЦЭУ; направить в НЦЭУ электронную заявку на услуги ОАИС с указанием необходимости получения дистрибутива и лицензии на право использования itVPN.

Для поставщиков информации отказ от использования Типового адаптера будет проходить постепенно по мере готовности владельцев и (или) операторов информационных ресурсов (систем) к модификации веб-сервисов существующих электронных услуг и (или) административных процедур в соответствии с техническими условиями предоставления информации из государственных информационных ресурсов (систем), обозначенными в Методике по интеграции государственного информационного ресурса (системы) с ОАИС с использованием Ядра управления API ОАИС.

Разработка новых электронных услуг и (или) административных процедур должна происходить с учетом требований Методики.

Ядро управления API ОАИС – это подсистема взаимодействия с ОАИС, предназначенная для оказания электронных услуг посредством API.

API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) – это набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением или операционной системой для использования во внешних программных продуктах. Другими словами, информационная система пользователя получает доступ к данным из ОАИС посредством вызовов API нужной электронной услуги.