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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» АКТУАЛИЗИРОВАЛ ПЕРЕЧНИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПОД ЖИЛЬЕ, А ТАКЖЕ ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ
12:11 25.11.2019
Комитет «Минскоблимущество» актуализировал перечень неиспользуемых объектов недвижимости, выставляемых на аукционные торги, которые впоследствии можно перевести в жилые помещения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, объекты находятся за городом около лесов и водоемов. Многие из строений отапливаются, имеют санузел и практически не нуждаются в ремонте. Площадь земель, на которых они расположены, составляет от 0,02 до 3,5 га.
Также обновлен перечень неиспользуемых объектов, предлагаемых для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину.
Основная цель продажи по льготной цене – возможность открыть свое дело с минимальными затратами на покупку недвижимости и направить основные средства в развитие бизнеса.
Ознакомиться с актуализированными перечнями объектов можно на сайте комитета «Минскоблимущество» в разделе «Вовлечение в хозяйственный оборот».
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