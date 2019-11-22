Комитет «Минскоблимущество» актуализировал перечень неиспользуемых объектов недвижимости, выставляемых на аукционные торги, которые впоследствии можно перевести в жилые помещения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, объекты находятся за городом около лесов и водоемов. Многие из строений отапливаются, имеют санузел и практически не нуждаются в ремонте. Площадь земель, на которых они расположены, составляет от 0,02 до 3,5 га.

Также обновлен перечень неиспользуемых объектов, предлагаемых для покупки на торгах по минимальной начальной цене в одну базовую величину.

Основная цель продажи по льготной цене – возможность открыть свое дело с минимальными затратами на покупку недвижимости и направить основные средства в развитие бизнеса.

Ознакомиться с актуализированными перечнями объектов можно на сайте комитета «Минскоблимущество» в разделе «Вовлечение в хозяйственный оборот».