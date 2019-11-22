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ЭКОНОМИКА РБ
«ЛИДКОН» ВЫПУСТИЛ НОВИНКУ В ЛИНЕЙКЕ «ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»
11:43 25.11.2019
ОАО «Лидапищеконцентраты» выпустило новинку в линейке «Для здорового питания» - какао-напиток, обогащенный льняной клетчаткой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», новинка от «Лидкон» содержит витамины А, С, D3, Е, без ароматизаторов, красителей и консервантов. Она придется по вкусу и взрослым, и детям дошкольного и школьного возраста.
Способ приготовления: 100 г смеси развести небольшим количеством теплой кипяченой воды, размешать до получения однородной массы, долить горячей водой до 670 мл, довести до кипения.
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