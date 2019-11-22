ОАО «Лидапищеконцентраты» выпустило новинку в линейке «Для здорового питания» - какао-напиток, обогащенный льняной клетчаткой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», новинка от «Лидкон» содержит витамины А, С, D3, Е, без ароматизаторов, красителей и консервантов. Она придется по вкусу и взрослым, и детям дошкольного и школьного возраста.

Способ приготовления: 100 г смеси развести небольшим количеством теплой кипяченой воды, размешать до получения однородной массы, долить горячей водой до 670 мл, довести до кипения.