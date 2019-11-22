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ЭКОНОМИКА РБ


ГРАНТЫ НА МЕДОБОРУДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНЫ 3 БОЛЬНИЦАМ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
10:54 25.11.2019

Гранты в размере более $217 тыс. на закупку медоборудования выделены трем больницам Гомельской области по программе правительства Японии «Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека». Церемонии передачи оборудования состоялись 20-21 ноября в Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в эти дни гостей встречали в Гомельской областной детской больнице. Здесь было поставлено новое оборудование - видеоэндоскопическая система на $80,4 тыс. для эндоскопического отделения.

Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага рассказал, что проект грантовой помощи «Корни травы» реализуется в Беларуси уже 15 лет. С 2004 года реализовано более 50 проектов по программе «Корни травы». Общая сумма грантов превысила $4 млн.

Некоторые виды обследований, которые позволяет делать данная техника, будут применяться в больнице впервые. Причем, обследовать можно детей любого возраста, начиная с периода новорожденности, рассказал главный врач больницы Вячеслав Ижаковский. Высокотехнологичный аппарат позволяет видеть изображение слизистой как под микроскопом, а также ворсинки кишечника, все патологические изменения, есть возможность вести видеозапись проводимых манипуляций.

Вячеслав Ижаковский рассказал, что сотрудничество по данной программе учреждение начало с 2009 года. За это время реализовано три важных проекта. По первому была получена эндоскопическая система для проведения исследования детей раннего возраста. Второй грант позволил улучшить функциональную диагностику. Нынешний проект дает возможность завершить формирование такого подразделения, как эндоскопическая диагностика.

В эти дни церемонии передачи оборудования прошли также в Хойникском и Калинковичском районах. Так, $60,45 тыс. выделено Хойникской центральной районной больнице на видеобронхоскоп и видеоколоноскоп. Оборудование стоимостью 60 тысяч долларов доставили в хойникскую больницу в апреле этого года, затем готовились кабинеты, производились пусконаладочные работы.

Для Калинковичской ЦРБ было выделено $76,35 тыс. для гастроскопа. Посол Хироки Токунага отметил, что организаторы мероприятия намерены расширять сферы совместной деятельности: в будущем проекты планируют реализовывать не только в области медицины, но и в социальной защите, а также образовании.
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