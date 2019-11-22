Александр Лукашенко поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области. Поручение прозвучало 22 ноября на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

Как сообщает пресс-служба президента, на совещании прозвучала информация о том, что регион обращался к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области. Но от них был получен отказ.

"Павел Владимирович (Каллаур, председатель Правления Национального банка - прим.), немедленно займитесь этим, - потребовал Лукашенко. - Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью - прим.) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается".

"Шефская помощь - это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - подчеркнул Александр Лукашенко.