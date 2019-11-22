ОАО «Белшина» приняло участие в международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo-2019, которая прошла 20-22 ноября в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на стенде «Белшины» в рамках экспозиции белорусских производителей Made in Belarus были представлены а/шины для грузовых автомобилей: 385/65R22.5 BEL-146, 315/80R22.5 BEL-268, 315/80R22.5 BEL-158M, 315/70R22.5 BEL-138M; а/шина для тракторов и сельскохозяйственных машин: 15.5R38 Ф-2A; а/шина для погрузчиков: 6.50-10 BEL-135; а/шины для легковых, легкогрузовых автомобилей: 195/65R15 BEL-337, 195R14C BEL-78, 205/55R16 BEL-262, 185/75R16C BEL-109.

Тематические разделы выставки представили более 100 компаний-участниц из Армении, Германии, Китая, России и других стран: сельскохозяйственная техника; животноводство, растениеводство; машины и оборудование для обработки древесины; сельскохозяйственная продукция; пищевая промышленность; оборудование для переработки и хранения продуктов питания; упаковочные материалы.