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ЭКОНОМИКА РБ


СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЧНОГО МАРШРУТА №1191-ТК ИЗМЕНИТСЯ С 2 ДЕКАБРЯ
09:46 25.11.2019

Схема движения столичного маршрута №1191-ТК «Сухарево 6 – МВЦ Экспобел» изменяется с 2 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», схема движения изменяется на участке ул. Гамарника с выполнением остановочных пунктов «Логойский тракт», «Гамарника», «Карбышева». Из трассы исключаются остановочные пункты «Седых», «Школа №122», «Зеленый Луг-3».

Это сделано с целью расширения географических связей и создания дополнительных возможностей пересадок на другие маршруты.
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