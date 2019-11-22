Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.

"Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку", - сказал он 22 ноября на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

"Но за все ответственны прежде всего руководители хозяйств и председатели райисполкомов. До нового года, Владимир Андреевич (вице-премьер Владимир Дворник – прим.), с губернатором садитесь, и Анфимов, помощник (по Витебской области - прим.), решите все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам. Думаю, что нам надо будет встретиться в Минске и принять окончательное решение. Но до принятия решения вы мне дайте всю информацию. Где нужно, перепроверьте и проконтролируйте", - поручил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что на личном опыте в свое время убедился в возможности успешно развивать даже убыточные хозяйства: "Я знаю, как в таких хозяйствах работать. Если есть у вас желание, значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти… Тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать".

"До нового года должна быть четкая управленческая структура, как я сказал. Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны, и не пугайте людей какими-то интеграционными структурами. Это сырьевые зоны", - заметил Лукашенко.