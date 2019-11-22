ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ НА ОДНУ КОПЕЙКУ

09:23 25.11.2019 Стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 24 ноября 2019 года увеличились на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,59 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,69 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,91 руб., ДТ – 1,69 руб. Решение о повышении стоимости топлива принято с учетом роста на 10% цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья, пояснили в концерне.