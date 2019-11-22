|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 62% СТОЛИЧНОГО БИЗНЕСА ПРИМЕНЯЮТ УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
18:03 22.11.2019
Упрощенную систему налогообложения применяют 61,7% столичных субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 ноября применяют УСН 84,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 60,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 9,7%.
От данной категории плательщиков поступило 507,3 млн руб., в том числе от организаций – 385,8 млн руб., от индивидуальных предпринимателей –121,5 млн руб.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2019
Курсы в банках
на 22.11.2019
Конвертация в банках
на 22.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте