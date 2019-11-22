Упрощенную систему налогообложения применяют 61,7% столичных субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 ноября применяют УСН 84,3 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 23,9 тыс. организаций и 60,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 9,7%.

От данной категории плательщиков поступило 507,3 млн руб., в том числе от организаций – 385,8 млн руб., от индивидуальных предпринимателей –121,5 млн руб.