Предприятие «Белгеодезия» завершило работы по подготовке данных для компании TomTom.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, подготовленные картографическая и адресная информация по территории Беларуси будет использоваться в продуктах компании TomTom (персональных навигационных устройствах и предустановленных системах навигации крупных автопроизводителей) и поможет многим автомобилистам воспользоваться актуальной и достоверной информацией о местности по территории Беларуси.

Совместная комплексная работа по созданию навигационной карты Беларуси для отображения территории нашей страны в системах современной автомобильной навигации проводилась государственным предприятием «Белгеодезия и одним из мировых лидеров на рынке автомобильной навигации компанией TomTom в течение последних четырех лет.