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ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛГЕОДЕЗИЯ» ЗАВЕРШИЛА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДАННЫХ ДЛЯ КОМПАНИИ TOMTOM
17:40 22.11.2019
Предприятие «Белгеодезия» завершило работы по подготовке данных для компании TomTom.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, подготовленные картографическая и адресная информация по территории Беларуси будет использоваться в продуктах компании TomTom (персональных навигационных устройствах и предустановленных системах навигации крупных автопроизводителей) и поможет многим автомобилистам воспользоваться актуальной и достоверной информацией о местности по территории Беларуси.
Совместная комплексная работа по созданию навигационной карты Беларуси для отображения территории нашей страны в системах современной автомобильной навигации проводилась государственным предприятием «Белгеодезия и одним из мировых лидеров на рынке автомобильной навигации компанией TomTom в течение последних четырех лет.
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