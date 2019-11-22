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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,8%
17:03 22.11.2019
За десять месяцев малый и средний бизнес внес в консолидированный бюджет Минска 4,7 млрд руб.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, всего в столице зарегистрировано 120,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,8%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 42,1% консолидированных поступлений Минска, что на 0,5 п.п. выше уровня прошлого года.
По иску прокурора Октябрьского района решением суда взысканы 1800 рублей ущерба от пожара, уничтожившего имущество ОАО «Краснослободское»: 30 тонн сена, 10 тонн соломы и тентовое покрытие. Ущерб взыскан в долевом порядке: по 900 рублей с родителей двух несовершеннолетних поджигателей, 2008 и 2011 годов рождения.
По иску прокурора Брагинского района решением суда с братьев, 1998 и 2003 годов рождения, взыскан ущерб от поджога 4760 кг соломы ОАО «Брагинка» в сумме 142 рублей. Возмещать ущерб за одного из братьев, не достигшего совершеннолетнего возраста, при отсутствии у того доходов и имущества будет его мать.
В случае неустановления виновных в поджогах прокуроры районов инициировали взыскание сумм ущерба с должностных лиц предприятий, которые не обеспечили надлежащую охрану территории.
Так, по иску прокурора Калинковичского района решением суда с ночного сторожа СУП «Якимовичи-Агро» в пользу хозяйства взыскано 305 рублей ущерба от уничтоженных огнем 8990 кг сена.
Последний, нарушив должностную инструкцию, не выполнил предусмотренные в ней действия, чтобы предотвратить возгорание на территории молочно-товарной фермы.
В ряде случаев территориальные прокуроры обеспечили возмещение ущерба от пожаров собственными мерами реагирования: провели проверки и по выявленным нарушениям вынесли акты надзора.
В частности, постановлением прокурора Лельчицкого района привлечены к материальной ответственности директор, главный механик и тракторист КДСУП «Заря Полесья», из-за действий (бездействия) которых огнем были уничтожены трактор, 3 прицепа и 10 рулонов соломы при ее перевозке по территории фермы.
Прокурор Хойникского района привлек к материальной ответственности главного агронома КСУП «Судково», по вине которого сгорело 12 тонн соломы.
Постановлением прокурора Гомельского района к материальной ответственности привлечен главный инженер ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» из-за возгорания прицепа к трактору МТЗ. Тогда в огне были уничтожены 4 колеса прицепа и 17 рулонов соломы.
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