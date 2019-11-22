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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИТ-СТРАНА» ПРОШЕЛ В МИНСКЕ
15:41 22.11.2019

Международный форум «ИТ-страна» прошел 21 ноября в Национальной библиотеке в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», ведущими трендами развития экономики эксперты называют цифровизацию всех сфер жизни и удаленную работу. Три основных тематических блока форума — «Экосистема», «Цифровизация», «Трудоустройство» —были посвящены данным направлениям экономического развития, достижениям информатизации различных сфер жизни, включая образование, инфраструктуру, законодательство, сервисы, искусственный интеллект, стартапы, маркетинг, финансовые технологии, промышленность, науку, транспорт, культуру и удаленное трудоустройство.

Более 20 спикеров из сферы ИТ рассказали о новых тенденциях в отрасли, представили лучшие практики на примерах реализованных проектов, рассмотрели роль бизнеса и государства в ИТ-процессах.

В секции форума «Цифровизация» правовые и технические аспекты работы программного комплекса «Одно окно» осветил Сергей Руднев, первый заместитель директора НЦЭУ.

В рамках форума также состоялась презентация результатов проекта «ИТ-страна», реализуемого бизнес-сообществом Беларуси уже несколько лет. Проект «ИТ-страна» — это программа, направленная на развитие современной цифровой экономики в Беларуси через задействование в ней максимального числа трудоспособного населения. Главный драйвер проекта — бизнес-сообщество страны, миссия проекта — сделать информационные технологии основным источником дохода для граждан, бизнеса и государства.

Среди участников форума были представители органов государственного управления, бизнес-сообществ и всех ведущих видов бизнеса, республиканские и зарубежные СМИ.
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