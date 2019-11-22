|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗЫСКАН УЩЕРБ С ВИНОВНЫХ В ПОЖАРАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
14:51 22.11.2019
Прокуратура Гомельской области проанализировала материалы об уничтожении в результате пожаров сена и соломы, а также меры, которые были приняты для взыскания с виновных ущерба, причиненного предприятиям АПК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в ряде случаев к таким возгораниям причастны несовершеннолетние. Ущерб, причиненный несовершеннолетними, возмещают их родители или иные законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет при наличии доходов и иного имущества несут ответственность самостоятельно.
Вот несколько характерных примеров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2019
Курсы в банках
на 22.11.2019
Конвертация в банках
на 22.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте