Прокуратура Гомельской области проанализировала материалы об уничтожении в результате пожаров сена и соломы, а также меры, которые были приняты для взыскания с виновных ущерба, причиненного предприятиям АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в ряде случаев к таким возгораниям причастны несовершеннолетние. Ущерб, причиненный несовершеннолетними, возмещают их родители или иные законные представители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет при наличии доходов и иного имущества несут ответственность самостоятельно.

Вот несколько характерных примеров.