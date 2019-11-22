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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В АПК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕГИОНЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ СУПЕРКРУПНЫЙ ХОЛДИНГ
14:34 22.11.2019

Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг. Соответствующий проект указа обсуждается сегодня на совещании в Витебске, куда прибыл Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.

"Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают (с точки зрения специалистов) радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что уже сейчас в области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов.

"Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? - обозначил проблему Александр Лукашенко. - Мне же подписывать указ и нести за него ответственность. Это огромные расходы".

При этом по проекту указа область рассчитывает на колоссальную сумму государственной поддержки.

"А мне сказали: да нет, не надо никакой поддержки… Поэтому для принятия окончательных решений сегодня нам предстоит подробно и конкретно обсудить все существующие вопросы", - отметил Лукашенко.

Он предупредил всех участников совещания, чтобы никто не пытался отсидеться, а все несли персональную ответственность.

"Вы собрались сюда не для того, чтобы отмолчаться: вот скажу, а завтра меня выгонят… Никто никого не выгонит, если вы будете нормально работать. А если кто-то посмеет это сделать, то он сам будет изгнан из этой области", - сказал Александр Лукашенко.

Он констатировал, что отдельным показателем работы АПК региона можно отметить скромную позитивную динамику. Однако результаты всестороннего анализа ситуации показывают наличие серьезных проблем.

А. Лукашенко также поинтересовался, просчитаны ли финансовые потоки в предлагаемом холдинге, позволят ли они ему нормально функционировать, как будет выстроена система управления, разграничены полномочия и сферы ответственности.

"Позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушения технологической дисциплины и бесхозяйственность? Если мы не искореним эту бесхозяйственность, никакие интеграционные структуры вам не помогут", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко поставил перед участниками совещания ряд принципиальных вопросов. В частности, по каким причинам сельскохозяйственная отрасль области оказалась в таком состоянии, выявлены ли, а главное - устранены ли, все первопричины, которые привели к сложившейся ситуации, какова производственно-технологическая стратегия развития холдинга и насколько досконально она выверена.

"Если не будет от земли отдачи - от ферм, машинных дворов, зернотоков, если там не будет организации и отдачи, никакие холдинги не спасут", - предупредил он.
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