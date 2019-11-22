За январь-октябрь 2019 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 195,6 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, удельный вес платежей организаций в общей сумме поступлений составил 89,8%, или 175,5 млн руб. Индивидуальными предпринимателями в бюджет уплачено 11,2 млн руб., или 5,7% от поступившей суммы, физическими лицами – 8,9 млн руб., или 4,5%.

Основные бюджетообразующие источники: подоходный налог с физических лиц – 36,7%, акцизы – 13,2%, НДС – 12,5%, налог на прибыль – 6%, налог на недвижимость – 5,6%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5%, земельный налог – 4,1%.

Всего по состоянию на 1 ноября 2019 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состояло 56724 налогоплательщика, в том числе 2486 организаций, 5293 индивидуальных предпринимателя и 48945 физических лиц.