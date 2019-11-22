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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ УМЕНЬШИЛСЯ ПОЧТИ НА 2%
13:39 22.11.2019

За пять последних лет объем производства продукции сельского хозяйства в Витебской области уменьшился почти на 2%. Такую цифру озвучил сегодня Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса области, которое проходит в Витебске.

"У вас полная стагнация. Вы катитесь в обратную сторону", - сказал Лукашнко, которого цитирует его пресс-служба.

Кроме того, стала устойчивой тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, а его среднесуточные привесы ниже, чем в любом другом регионе страны. Витебская область единственная, где средний удой на корову составляет менее 4 тыс. кг. Низкая инвестиционная активность, падение экспортного потенциала и, как результат, ухудшение финансового состояния предприятий. Доля убыточных организаций растет, а их удельный вес максимальный среди всех областей в республике.

"Абсолютно недопустимо то, что от такой работы (если это вообще можно назвать работой) страдают люди. От нашей неорганизованности, нераспорядительности, надо честно сказать, и от безалаберности самих людей. Но безалаберность наших подчиненных начинается всегда с нас, - сказал Александр Лукашенко. - Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляют. Как информирует Белстат, 37% работников села (Витебской области. - Прим.) получают зарплату ниже Br500, а 40 организаций даже не могут обеспечивать ее регулярную и самостоятельную выплату".

"Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим Br500, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям - по Br100-150. И считается, что у вас средняя зарплата Br500. Кого вы обманываете?", - задал риторический вопрос Лукашенко.

"Тем временем руководство области непростительно долго (более двух лет) разрабатывает некие предложения, как исправить сложившуюся ситуацию", - подчеркнул он.

"Не надо самоуспокаиваться руководителям других областей. У нас примерно такая же ситуация во всех восточных областях. И в Могилевской, и в Гомельской. Им тоже придется предпринимать чрезвычайные меры. Там после замены руководителей областей они шевелиться вроде бы начали. Но этого мало. Надо предпринимать технологические и организационные меры, чтобы справиться с проблемами, которые там существуют", - отметил Лукашенко.
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