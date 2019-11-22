|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОПТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ ОФОРМЛЯЛА ФИКТИВНЫЕ СДЕЛКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
12:30 22.11.2019
Работники Комитета государственного контроля Гомельской области и областного управления Департамента финансовых расследований провели внеплановую проверку открытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля потребительскими товарами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, установлены факты приписок выручки от реализации товаров и валовых доходов, умышленного искажения государственной статистической отчетности о результатах работы ОАО, более 90% акций которого принадлежит государству. Фиктивные сделки оформлялись на протяжении трех лет для создания видимости эффективной работы, выполнения финансовых показателей, определенных бизнес-планами.
С 2016 года по январь 2019 года по предварительной договоренности с контрагентами гомельское ОАО якобы поставляло им товары оптом, хотя продукция оставалась на складах организации. В свою очередь контрагенты в те же даты либо с разницей в 1-2 дня по товарно-транспортным накладным якобы отгружали те же товары в адрес ОАО.
Эти операции, по сути являясь возвратом нереализованной продукции, отражались в бухгалтерском учете организации как поступление новых товаров.
Следует отметить, что доля приписок в оптовом обороте и доходной части ОАО постоянно возрастала, достигая в отдельные месяцы 56% в выручке от реализации товаров и более 12% в валовых доходах.
Манипуляции с первичными учетными документами привели к искажению государственной статистической отчетности о финансовых результатах работы.
Несмотря на приписки и снижение некоторых показателей деятельности ОАО (объемов оптовой выручки, валовых доходов, нагрузки на одного работника), отдельным должностным лицам и работникам в 2016-2018 годах практически ежемесячно выплачивались надбавки за высокие достижения и труде и повышение эффективности работы в размерах от 50% до 200% должностных окладов.
По результатам внеплановой проверки в отношении первого заместителя директора открытого акционерного общества возбуждено уголовное дело за служебный подлог по ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2019
Курсы в банках
на 22.11.2019
Конвертация в банках
на 22.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте