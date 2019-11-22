ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКАЯ ОПТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ ОФОРМЛЯЛА ФИКТИВНЫЕ СДЕЛКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
12:30 22.11.2019

Работники Комитета государственного контроля Гомельской области и областного управления Департамента финансовых расследований провели внеплановую проверку открытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля потребительскими товарами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, установлены факты приписок выручки от реализации товаров и валовых доходов, умышленного искажения государственной статистической отчетности о результатах работы ОАО, более 90% акций которого принадлежит государству. Фиктивные сделки оформлялись на протяжении трех лет для создания видимости эффективной работы, выполнения финансовых показателей, определенных бизнес-планами.

С 2016 года по январь 2019 года по предварительной договоренности с контрагентами гомельское ОАО якобы поставляло им товары оптом, хотя продукция оставалась на складах организации. В свою очередь контрагенты в те же даты либо с разницей в 1-2 дня по товарно-транспортным накладным якобы отгружали те же товары в адрес ОАО.

Эти операции, по сути являясь возвратом нереализованной продукции, отражались в бухгалтерском учете организации как поступление новых товаров.

Следует отметить, что доля приписок в оптовом обороте и доходной части ОАО постоянно возрастала, достигая в отдельные месяцы 56% в выручке от реализации товаров и более 12% в валовых доходах.

Манипуляции с первичными учетными документами привели к искажению государственной статистической отчетности о финансовых результатах работы.

Несмотря на приписки и снижение некоторых показателей деятельности ОАО (объемов оптовой выручки, валовых доходов, нагрузки на одного работника), отдельным должностным лицам и работникам в 2016-2018 годах практически ежемесячно выплачивались надбавки за высокие достижения и труде и повышение эффективности работы в размерах от 50% до 200% должностных окладов.

По результатам внеплановой проверки в отношении первого заместителя директора открытого акционерного общества возбуждено уголовное дело за служебный подлог по ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2685 +0.0003
USD 2.0501 +0.0022
RUB 3.2216 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2650 2.2710
USD 2.0480 2.0520
RUB 3.2100 3.2150
подробнее

Конвертация в банках
на 22.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1080
EUR/RUB 70.4000 70.7000
USD/RUB 63.7500 63.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте