Работники Комитета государственного контроля Гомельской области и областного управления Департамента финансовых расследований провели внеплановую проверку открытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля потребительскими товарами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, установлены факты приписок выручки от реализации товаров и валовых доходов, умышленного искажения государственной статистической отчетности о результатах работы ОАО, более 90% акций которого принадлежит государству. Фиктивные сделки оформлялись на протяжении трех лет для создания видимости эффективной работы, выполнения финансовых показателей, определенных бизнес-планами.

С 2016 года по январь 2019 года по предварительной договоренности с контрагентами гомельское ОАО якобы поставляло им товары оптом, хотя продукция оставалась на складах организации. В свою очередь контрагенты в те же даты либо с разницей в 1-2 дня по товарно-транспортным накладным якобы отгружали те же товары в адрес ОАО.

Эти операции, по сути являясь возвратом нереализованной продукции, отражались в бухгалтерском учете организации как поступление новых товаров.

Следует отметить, что доля приписок в оптовом обороте и доходной части ОАО постоянно возрастала, достигая в отдельные месяцы 56% в выручке от реализации товаров и более 12% в валовых доходах.

Манипуляции с первичными учетными документами привели к искажению государственной статистической отчетности о финансовых результатах работы.

Несмотря на приписки и снижение некоторых показателей деятельности ОАО (объемов оптовой выручки, валовых доходов, нагрузки на одного работника), отдельным должностным лицам и работникам в 2016-2018 годах практически ежемесячно выплачивались надбавки за высокие достижения и труде и повышение эффективности работы в размерах от 50% до 200% должностных окладов.

По результатам внеплановой проверки в отношении первого заместителя директора открытого акционерного общества возбуждено уголовное дело за служебный подлог по ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса.