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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАТЕГИЮ СОЗДАНИЯ СЕТЕЙ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 5G РАЗРАБОТАЮТ В БЕЛАРУСИ
11:33 22.11.2019

В Беларуси разработают стратегию создания сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). С этой целью распоряжением премьер-министра № 585р от 20 ноября 2019 г. создана рабочая группа.

Согласно документу, на рабочую группу возложены обязанности по разработке стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G) и подготовке комплексных предложений по модели создания сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G) для направления главе государства (срок – до 2 марта 2020 г.).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.
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