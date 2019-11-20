ЭКОНОМИКА РБ

СТРАТЕГИЮ СОЗДАНИЯ СЕТЕЙ СОТОВОЙ ПОДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 5G РАЗРАБОТАЮТ В БЕЛАРУСИ

11:33 22.11.2019 В Беларуси разработают стратегию создания сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). С этой целью распоряжением премьер-министра № 585р от 20 ноября 2019 г. создана рабочая группа. Согласно документу, на рабочую группу возложены обязанности по разработке стратегии создания в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G) и подготовке комплексных предложений по модели создания сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G) для направления главе государства (срок – до 2 марта 2020 г.). Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, председателем рабочей группы назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.