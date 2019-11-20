Представители управления госзакупок и реализации имущества ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняли участие в круглом столе «Новое в госзакупках: как работают принятые изменения в законодательстве», который состоялся 21 ноября на базе издательского дома «Беларусь сегодня» в Минске.

Как сообщает сайт БУТБ, в рамках круглого стола обсуждена практика применения нововведений в сфере государственных закупок в Республике Беларусь, в том числе с учетом внедрения государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками, изменения в количестве и структуре выявляемых нарушений, а также сложности, с которыми пришлось столкнуться в связи с переходом на новые условия проведения закупок.

Кроме того, в ходе дискуссии эксперты БУТБ поделились опытом перевода в электронный формат процедуры закупки из одного источника.

На мероприятии также присутствовали представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и Белорусской торгово-промышленной палаты.