ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВАЦИИ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК ОБСУЖДЕНЫ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА В МИНСКЕ
10:34 22.11.2019

Представители управления госзакупок и реализации имущества ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняли участие в круглом столе «Новое в госзакупках: как работают принятые изменения в законодательстве», который состоялся 21 ноября на базе издательского дома «Беларусь сегодня» в Минске.

Как сообщает сайт БУТБ, в рамках круглого стола обсуждена практика применения нововведений в сфере государственных закупок в Республике Беларусь, в том числе с учетом внедрения государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками, изменения в количестве и структуре выявляемых нарушений, а также сложности, с которыми пришлось столкнуться в связи с переходом на новые условия проведения закупок.

Кроме того, в ходе дискуссии эксперты БУТБ поделились опытом перевода в электронный формат процедуры закупки из одного источника.

На мероприятии также присутствовали представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и Белорусской торгово-промышленной палаты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2667 +0.0021
USD 2.0476 +0.0019
RUB 3.2008 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2690
USD 2.0460 2.0500
RUB 3.2060 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 22.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/RUB 70.4500 70.8000
USD/RUB 1.1040 1.1090
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте