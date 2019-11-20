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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЦИИ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК ОБСУЖДЕНЫ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА В МИНСКЕ
10:34 22.11.2019
Представители управления госзакупок и реализации имущества ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) приняли участие в круглом столе «Новое в госзакупках: как работают принятые изменения в законодательстве», который состоялся 21 ноября на базе издательского дома «Беларусь сегодня» в Минске.
Как сообщает сайт БУТБ, в рамках круглого стола обсуждена практика применения нововведений в сфере государственных закупок в Республике Беларусь, в том числе с учетом внедрения государственной информационно-аналитической системы управления государственными закупками, изменения в количестве и структуре выявляемых нарушений, а также сложности, с которыми пришлось столкнуться в связи с переходом на новые условия проведения закупок.
Кроме того, в ходе дискуссии эксперты БУТБ поделились опытом перевода в электронный формат процедуры закупки из одного источника.
На мероприятии также присутствовали представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен и Белорусской торгово-промышленной палаты.
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