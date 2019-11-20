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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ, НО И КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - СЕРГЕЙ РУМАС
09:40 22.11.2019
В Беларуси отмечается не только количественный, но и качественный рост предпринимательства. Об этом заявил на церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" премьер-министр Сергей Румас.
"Сейчас наблюдается существенный рост белорусского предпринимательства с точки зрения не только количественных, но и качественных показателей, - отметил руководитель правительства. - Я уверен, что дальнейшее развитие зависит от предпринимательского сектора больше, чем от других. Чтобы создать соответствующие условия, мы готовы приложить максимум усилий".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правительство проводит работу по ликвидации излишних административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес-сообщество. Указом №326 упрощены требования к получению лицензии. В целях расширения поддержки предпринимателей в тех сферах, которые являются наиболее важными для государства, улучшены условия деятельности субъектов инновационной инфраструктуры. Технопарки получили возможность проводить гибкую арендную политику в отношении резидентов, а также создавать фонды инновационного развития.
"Мы видим, что значительная часть бизнеса наиболее активно работает над развитием сферы услуг. Ускоренное движение в этом направлении и интересы бизнеса будут учтены при разработке программы развития сферы услуг до 2025 года", - отметил премьер-министр.
Он напомнил, что правительство сделало акцент на налаживании здорового и непрерывного государственно-частного диалога.
"Наш разговор ведется сразу на нескольких площадках: в советах по развитию предпринимательства при местных органах власти, в общественно-консультативных советах при министерствах и на их официальных сайтах", - резюмировал Сергей Румас.
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