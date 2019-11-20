Председатель комитета «Минскгоримущество» Галина Степуренко презентует возможности белорусской столицы на II Белорусском форуме девелоперов, который пройдет 22 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в своем докладе с целью вовлечения неиспользуемой госсобственности в хозяйственный оборот Г. Степуренко презентует информационные ресурсы, дающие возможность получать сведений о свободных объектах недвижимости, предлагаемых для продажи и сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, руководитель комитета «Минскгоримущество» ознакомит приглашенных с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы распоряжения и использования государственного имущества, а также изменениями в законодательстве, создающими привлекательные условия для использования государственных помещений в бизнесе.

Форум девелоперов – это международная площадка для дискуссий, обмена опытом и выработки решений по созданию объектов недвижимости: торговых, офисных, складских, а также по эффективному управлению такими объектами с целью получения максимальной прибыли.

На II Белорусском форуме девелоперов выступят более 50 спикеров-экспертов из Польши, Литвы, Латвии, Украины, России, Беларуси.

Ожидается, что это крупнейшее мероприятие в Беларуси о коммерческой недвижимости соберет более 450 участников: учредителей и руководителей девелоперов торговой, офисной, складской недвижимости, гостиниц и апартаментов; представителей ритейла, крупнейших розничных сетей, e-commerce, торгово-логистических центров, крупнейших арендаторов, строительных, инвестиционных и юридических компаний.