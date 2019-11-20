ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «МИНСКГОРИМУЩЕСТВО» ПРЕЗЕНТУЕТ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ НА II БЕЛОРУССКОМ ФОРУМЕ ДЕВЕЛОПЕРОВ
18:02 21.11.2019

Председатель комитета «Минскгоримущество» Галина Степуренко презентует возможности белорусской столицы на II Белорусском форуме девелоперов, который пройдет 22 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в своем докладе с целью вовлечения неиспользуемой госсобственности в хозяйственный оборот Г. Степуренко презентует информационные ресурсы, дающие возможность получать сведений о свободных объектах недвижимости, предлагаемых для продажи и сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, руководитель комитета «Минскгоримущество» ознакомит приглашенных с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы распоряжения и использования государственного имущества, а также изменениями в законодательстве, создающими привлекательные условия для использования государственных помещений в бизнесе.

Форум девелоперов – это международная площадка для дискуссий, обмена опытом и выработки решений по созданию объектов недвижимости: торговых, офисных, складских, а также по эффективному управлению такими объектами с целью получения максимальной прибыли.

На II Белорусском форуме девелоперов выступят более 50 спикеров-экспертов из Польши, Литвы, Латвии, Украины, России, Беларуси.

Ожидается, что это крупнейшее мероприятие в Беларуси о коммерческой недвижимости соберет более 450 участников: учредителей и руководителей девелоперов торговой, офисной, складской недвижимости, гостиниц и апартаментов; представителей ритейла, крупнейших розничных сетей, e-commerce, торгово-логистических центров, крупнейших арендаторов, строительных, инвестиционных и юридических компаний.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2667 +0.0021
USD 2.0476 +0.0019
RUB 3.2008 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2700
USD 2.0460 2.0490
RUB 3.2080 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1060 1.1100
EUR/RUB 70.6000 70.8000
USD/RUB 63.7500 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте