Сумма поступивших в бюджет Витебской области акцизов за январь-сентябрь 2019 года составила 213,1 млн руб., что на 18,4 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Беларуси либо ввозимые на территорию Беларуси.

Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.