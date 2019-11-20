В Беларуси расширился список аккредитованных регистраторов доменных имен. К существующим регистраторам присоединился бренд HostFly.by, который принадлежит компании «Суппорт чейн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинг-провайдера HostFly.by, теперь в списке компаний, которые имеют право регистрировать доменные имена в национальных доменных зонах .BY и .БЕЛ, пять наименований.

Руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль отметил, что появление в Беларуси нового аккредитованного регистратора положительно повлияет на динамику развития интернет-сервисов и инициатив, связанных с использованием возможностей сети Интернет.

«Количество регистраций доменов в Беларуси постоянно растет. Это свидетельствует о высоком интересе белорусов к созданию собственных интернет-проектов, бизнеса и сервисов в Сети. Расширение списка аккредитованных регистраторов доменных имен делает услуги по регистрации еще более доступными. Наши клиенты могут не только выбрать и зарегистрировать доменное имя, но и воспользоваться качественным хостингом для своих проектов», - сказал А. Хмыль.

Говоря о развитии рынка хостинговых услуг в Беларуси, А. Хмыль подчеркнул, что комплексные предложения регистрации доменов и хостинга являются сегодня наиболее востребованными.

«Регистрация домена и выбор хостинга, как правило - это взаимосвязанные задачи. Поэтому важно сформировать комплексное предложение, которое сильно упрощает процесс вхождения в интернет среду для людей, не обладающих специализированными техническими знаниями», - отметил А. Хмыль.

В качестве регистратора ООО «Суппорт чейн» выступает благодаря соглашению о взаимодействии по регистрации доменных имен .BY и .БЕЛ с Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси