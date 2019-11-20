|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛСЯ СПИСОК АККРЕДИТОВАННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ДОМЕННЫХ ИМЕН
17:34 21.11.2019
В Беларуси расширился список аккредитованных регистраторов доменных имен. К существующим регистраторам присоединился бренд HostFly.by, который принадлежит компании «Суппорт чейн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинг-провайдера HostFly.by, теперь в списке компаний, которые имеют право регистрировать доменные имена в национальных доменных зонах .BY и .БЕЛ, пять наименований.
Руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль отметил, что появление в Беларуси нового аккредитованного регистратора положительно повлияет на динамику развития интернет-сервисов и инициатив, связанных с использованием возможностей сети Интернет.
«Количество регистраций доменов в Беларуси постоянно растет. Это свидетельствует о высоком интересе белорусов к созданию собственных интернет-проектов, бизнеса и сервисов в Сети. Расширение списка аккредитованных регистраторов доменных имен делает услуги по регистрации еще более доступными. Наши клиенты могут не только выбрать и зарегистрировать доменное имя, но и воспользоваться качественным хостингом для своих проектов», - сказал А. Хмыль.
Говоря о развитии рынка хостинговых услуг в Беларуси, А. Хмыль подчеркнул, что комплексные предложения регистрации доменов и хостинга являются сегодня наиболее востребованными.
«Регистрация домена и выбор хостинга, как правило - это взаимосвязанные задачи. Поэтому важно сформировать комплексное предложение, которое сильно упрощает процесс вхождения в интернет среду для людей, не обладающих специализированными техническими знаниями», - отметил А. Хмыль.
В качестве регистратора ООО «Суппорт чейн» выступает благодаря соглашению о взаимодействии по регистрации доменных имен .BY и .БЕЛ с Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
Курсы в банках
на 21.11.2019
Конвертация в банках
на 21.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте