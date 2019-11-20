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ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СКИДОК ПРОЙДЕТ 23 И 24 НОЯБРЯ В КРУПНЫХ УНИВЕРМАГАХ И МАГАЗИНАХ МИНСКА
17:18 21.11.2019

Акция «Единый день скидок» пройдет 23 и 24 ноября в крупных универмагах и магазинах Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», скидки покупателям на непродовольственные товары будут предоставлены в универмагах и других торговых предприятиях Минска:

23 и 24 ноября: КУП «Торговый дом «На Немиге» - 28%; ОДО «Вероника» - до 30% (ул. Притыцкого, 38) и др.;

23 ноября: ОАО «ЦУМ Минск» - до 27%; УП «Кирмаш» - 27%; ОАО «ГУМ» - 32%; ЗАО «Лянок» - 20% (пр. Независимости, 46); ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) – 20% и др.

Кроме того, 23 и 24 ноября скидки на отдельные товары предоставят: ООО «Старт-Х» - до 35% (ул. Долгобродская, 26); ТЗАО «Пальмира» - 15% (ул. Шугаева, 3/1); ЗАО «Сандрик» - от 15% до 30% (просп. Газеты «Правда», 40); ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) – до 30%; ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» - до 50% (ул. Кирова, 4) и др.

Также, 23 и 24 ноября скидки для держателей дисконтных карт предоставят: ОАО «ГУМ» - только 24.11.19 – 28%; ТКУП «Универмаг Беларусь» - 28% и др.

23 ноября: ТООО «Северянка» - 15% (ул. Ангарская, 38) на отдельные группы товаров.
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