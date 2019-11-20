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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ВСЕГДА ВОВЛЕКАЛИСЬ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ
16:42 21.11.2019

Факты длительного игнорирования должностными лицами аграрной отрасли базовых требований по вовлечению плодородных пахотных и луговых площадей в сельхозоборот выявили органы прокуратуры Могилевской области в ходе проверок земель, которые как базовая площадка для развития АПК страны наделены особой природно-экономической ценностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, причины таких нарушений разные: экономические, кадровые, организационные, природно-географические. Но одна из основных – невыполнение должным образом работниками своих функциональных обязанностей.

Установлено, что 55 субъектов АПК в 17 районах области не использовали согласно целям и условиям их предоставления все имевшиеся земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Присоединение убыточных юридических лиц к рентабельным не всегда позволяло последовательно и рационально включать крупные, но территориально удаленные сельскохозяйственные участки в единый технологический цикл внутренней кооперации.

В результате халатного отношения к планированию работы по высокоэффективному использованию земельных ресурсов и прогнозированию ее результатов предприятия аграрной отрасли не задействовали 108 пахотных участков общей площадью в 2221 га.

Закономерным итогом бездействия руководящего аппарата, специалистов агротехнических служб, подразделений механизации, снабжения и иных ответственных лиц сельхозорганизаций, а также постоянной смены кадрового состава и недостатка квалифицированных работников стало обильное зарастание пашни сорной и иной древесно-кустарниковой растительностью.

По тем же причинам оставлены без ухода не менее значимые для сельского хозяйства луговые земли в Кричевском, Чаусском, Осиповичском, Климовичском районах. Только в ходе этой проверки выявлено 46 участков улучшенных и естественных луговых земель общей площадью в 1192 га, в отношении которых не принимали меры к сохранению и повышению плодородия почв.

Заросли сорной и иной древесно-кустарниковой растительностью сельскохозяйственные земли в Мстиславском, Дрибинском, Славгородском, Бобруйском и Белыничском районах.

Фактически выбыли из оборота земельные участки в Глусском, Кировском, Чериковском и Кличевском районах.

Вовсе неиспользуемые сельхозземли прокуратура обнаружила в Быховском, Круглянском и Костюковичском районах.

В соответствии с постановлением Совета министров №1042 от 17 июля 2008 года зарастание пахотных и улучшенных луговых земель древесно-кустарниковой растительностью и (или) сорняками относится к виду деградации земель и согласно нормам экологического законодательства является основанием для расчета и возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Учетная дисциплина как составная часть производственно-технологической дисциплины позволяет на научной основе чередовать посадку возделываемых культур, соблюсти регламенты их выращивания и в конечном итоге повысить урожайность. Однако во многих районах области не был налажен должным образом документальный учет площадей сельскохозяйственного назначения - ведение книг истории полей, схем севооборотов и др.

А в результате естественного облесения и закустаривания отдельных участков сельхозземель с течением времени образовались полноценные лесные массивы.

Только прокурорской проверкой выявлено произрастание леса площадью 417 га на землях анализируемой категории в Чаусском, Глусском и Горецком районах.

Поскольку лесные массивы на землях сельскохозяйственного назначения имеют статус древесно-кустарниковой растительности и не включены в лесной фонд, то на них не распространяется правовой режим охраны и защиты, предусмотренный Лесным кодексом Беларуси.

Масштабы распространения нарушений по региону, продолжительность, многоаспектность причин их возникновения подтвердили системный характер проблемы вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Ее разрешение возможно лишь с использованием комплекса методов воздействия.

По мнению прокуратуры Могилевской области, неотъемлемыми составляющими первоочередного, организационно-правового метода, являются:

усиление дисциплины, повышение персональной ответственности работников АПК, неукоснительное соблюдение технологических регламентов при возделывании сельхозкультур;

надлежащий учет земельных ресурсов, планирование и прогнозирование их высокоэффективного использования;

качественный государственный контроль за землепользователями со стороны управлений по сельскому хозяйству и продовольствию, отделов землеустройств райисполкомов.

Органы прокуратуры Могилевской области уже внесли 17 представлений, инициировали начало 33 административных процессов, вынесли 3 предписания.

По результатам проверки председателю Могилевского облисполкома направлена информационная записка, цель которой – выработать системные меры по вовлечению неиспользуемых земель в сельхозоборот, устранить нарушения, привлечь виновных в нарушениях лиц к ответственности.
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