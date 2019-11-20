В Беларуси могут перейти на налогообложение недвижимости, исходя из ее рыночной стоимости. Такая возможность обсуждалась 19-20 ноября в Минске на научно-практической международной конференции, на которой были подведены итоги шестого совместного белорусско-шведского проекта по совершенствованию в Беларуси системы управления земельными ресурсами и городским развитием с использованием современных методов и технологий.

Как сообщает Realt.by, проект стартовал немногим более трех лет назад. За это время совершенствовалась методика массовой регистрации и массовой оценки недвижимого имущества для целей налогообложения и иных целей, порядок налогообложения недвижимого имущества, система налогового контроля, территориального планирования в городах и др.

Заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Дмитрий Ритвинский отметил, что проект стал продолжением реализованного в январе 2015 - мае 2016 года пилотного проекта по массовой кадастровой оценке недвижимости в Кобринском районе и Советском районе Минска, в ходе которого производилась рыночная оценка единого объекта недвижимости — земли и строений на ней — и которую предлагается принять за основу для исчисления налогов.

«Это то будущее, к которому, я надеюсь, мы скоро придем. Перед нами стояла задача собрать сведения об объектах недвижимости, актуализировать некоторые характеристики, создать новую классификацию объектов, разработать софт для ведения, хранения и предоставления информации, оценочные модели, выстроить взаимодействие с Министерством по налогам и сборам, подготовить технико-экономическое обоснование эффективности распространения опыта на всю территорию Беларуси, а также проект нормативно-правового акта с регламентацией основных принципов и методов кадастровой оценки», - рассказал Д. Ритвинский.

В настоящее время проект указа президента «О кадастровой оценке объектов недвижимого имущества» проходит сложную процедуру согласования в более чем 50 организациях и ведомствах.

«Процедура согласования таких документов во всех странах непростая, потому что указ, в случае его принятия в предложенной редакции, повлияет на трансформацию существующей системы оценки и налогообложения и затронет интересы практически всех слов населения и бизнеса», — сказал замгендиректора НКА.

Согласно документу, работы по кадастровой оценке недвижимости, зарегистрированной и незарегистрированной в регистре недвижимого имущества, предполагается осуществить в Беларуси в течение 6 лет.

Заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Ирина Криворощенко рассказала, что по окончании пилотного проекта, проводимого НКА, министерство присоединилось к нему, чтобы посмотреть, насколько новая массовая кадастровая оценка соответствует рыночной, можно ли ее использовать в качестве налоговой базы для исчисления земельного налога и налога на недвижимость и какие налоги могут быть получены.

«Предварительные расчеты показали, что по действующей методике недвижимость у нас недооценена. Если в качестве налоговой базы использовать рыночную оценку, то бюджет пополнится за счет новых поступлений. Главное, что мы поняли, что эта оценка очень справедливая: плательщикам дорогой недвижимости придется платить большой налог, дешевой — маленький», - сказала И. Криворощенко.

Получить ответы на многие вопросы удалось в ходе белорусско-шведского проекта и изучения действующей системы налогообложения Швеции. Первое отличие белорусской и шведской системы налогообложения заключается в том, что в Беларуси действует два налога — земельный и налог на недвижимость, в Швеции — один. Сейчас в Беларуси порядка 4 млн плательщиков земельного налога и налога на недвижимость. Сначала в отношении этих же плательщиков исчисляется земельный налог, а затем — налог на недвижимость.

«По сути, мы делаем 8 млн расчетов. Шведы рассчитывают только один налог. Поэтому мы, исходя из опыта Швеции, можем сэкономить на своих трудовых ресурсах. Положительно и то, что в Швеции массовая кадастровая оценка равна 75% от рыночной стоимости и принимается в качестве налоговой базы. То есть речь опять идет о справедливости налогообложения», - отметила заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц МНС.

Пилотный проект НКА показал, что в отдельных населенных пунктах в сельской местности в Беларуси недвижимость несколько переоценена, а в больших крупных городах, наоборот, недооценена, то есть ее рыночная стоимость больше, чем налоговая база, с которой производится исчисление налога.

В Швеции налоговые ставки одинаковые как для организаций, так и для физических лиц, владеющих жилой и коммерческой недвижимостью, и различаются только в зависимости от вида объекта. В Беларуси же организации несут большую налоговую нагрузку, которая в 10 раз выше по сравнению с нагрузкой физлиц.

«Думается, что было бы более справедливо, если бы и в Беларуси налог на недвижимость для юридических и физических лиц был бы одинаковый. Это, конечно перспектива, потому что одномоментно сократить 10-кратный разрыв очень сложно», - уточнила И. Криворощенко.

В Швеции для начисления налогов используется единая информационная электронная база, и работать с ней намного проще, чем если бы она была на бумажных носителях. Эти данные используются не только в целях оценки, но и для исчисления имущественного налога. При этом шведская налоговая служба сама определяет налоговую базу, насчитывает налоги и организациям, и физическим лицам и направляет им уведомления. В Беларуси учет объектов физических лиц, определение налоговой базы и исчисление двух налогов производят налоговые органы, а организации сами исчисляют земельный налог и налог на недвижимость и представляют декларации налоговикам.

«В перспективе мы тоже хотим сделать так, как в Швеции, чтобы налоги считала не организация, а налоговый орган, обладая полной информационной базой», - дополнила И. Криворощенко.