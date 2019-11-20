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ЭКОНОМИКА РБ


УНИКАЛЬНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОПОГРАФИЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В БГУ
16:25 21.11.2019

Уникальные картографические материалы и топографиеское оборудование представлены в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это единственные в Беларуси экспозиции данной тематики. Коллекции размещены на базе факультета географии и геоинформатики в кабинетах картографии и топографии. Экспозиции действуют на постоянной основе и будут использоваться при подготовке специалистов по картографо-геодезической деятельности.

Топографическая выставка отражает эволюцию технических характеристик геодезического оборудования начиная с XX века. Эти приборы в разное время применялись для топографической съемки при составлении топографических планов и карт. Самым раритетным здесь является двух-вереньерный теодолит, выпущенный на российской фирме Ф. Швабе в начале ХХ века. Всего датируемых этим периодом приборов насчитывается около 1650 штук. Данный теодолит использовался для измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также магнитных азимутов направлений на местности. Именно это оборудование подняло топогедезические съемки на новый уровень с более высокой точностью измерений.

В рамках экспозиции представлено более 30 геодезических приборов: теодолитов, тахеометров, нивелиров, кипрегелей, светодальномеров. Кроме того, выставлены чертежные инструменты и рукописные оригиналы исполнительских съемок. Примечательно, что все оборудование находится в рабочем состоянии и задействовано в учебном процессе при изучении учебной дисциплины «Геодезическое инструментоведение».

Картографическая выставка демонстрирует развитие данной отрасли в Беларуси за 95-летний период. Среди представленных изданий можно увидеть более 150 картографических произведений. Главный акцент сделан на карты и атласы, разработанные и отпечатанные в Беларуси. Отечественное картографо-геодезическое производство ведет свой отсчет с 1923 года, когда было создано Белорусское геодезическое управление в поселке Новобелица вблизи Гомеля, на базе которого в 1934 году открылась Белорусская картографическая фабрика. Уже в 1936 она была переведена в столицу и в настоящее время ее правопреемником является «Минская печатная фабрика» Гознака.

Среди экспонатов представлены географические атласы и различные по тематике карты. Уникальными изданиями на картографической выставке являются «Andrees Handatlas» (1899 г.), Большой Всемирный настольный Атлас Маркса (СПб.: издательство А.Ф. Маркс, 1906 г.), «Кліматычны Атляс Беларусі» (1927 г.), «Атлас офицера РККА» (1938 г.), Большой советский атлас мира (1939 г.). Также в числе экспонатов «Атлас мира» (1954 г.), «Атлас Белорусской ССР» (1958 г.), многотомные издания Морского атласа и Атласа океанов, национальные атласы Кубы и Монгольской Народной Республики, а также комплексные атласы союзных республик СССР, современные картографические издания Украины, Польши и России. Кроме того, представлены современные «Географический атлас учителя» и «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» в четырех томах и др.

Топографо-геодезическое оборудование и картографические материалы собраны коллективом кафедры геодезии и космоаэрокартографии как из фонда факультета, так и из личных коллекций сотрудников факультета. Открытие выставок состоялось в рамках юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 50-летия кафедры геодезии и космоаэрокартографии и 85-летия факультета географии и геоинформатики БГУ.
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