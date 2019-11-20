Прием заявок по микропроектам программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина», финансируемой Европейским союзом в рамках Европейского инструмента соседства, стартовал 15 ноября.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», к приоритетам программы относятся «Поддержка местной культуры и сохранение исторического наследия», «Продвижение и сохранение природного наследия». В Беларуси территория программы включает Гродненскую, Брестскую, Минскую (в том числе Минск) и Гомельскую области.

Конкурс пройдет с 15 ноября 2019 г. по 15 января 2020 г. Сумма гранта составляет от 20 до 60 тыс. евро. Общий бюджет проекта – 1,286 млн евро.

Ожидаемый срок отбора проектов – 2 квартал 2020 г.