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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАЯВКИ НА КОНКУРСНЫЙ НАБОР МИКРОПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА» ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 ЯНВАРЯ
15:48 21.11.2019
Прием заявок по микропроектам программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина», финансируемой Европейским союзом в рамках Европейского инструмента соседства, стартовал 15 ноября.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», к приоритетам программы относятся «Поддержка местной культуры и сохранение исторического наследия», «Продвижение и сохранение природного наследия». В Беларуси территория программы включает Гродненскую, Брестскую, Минскую (в том числе Минск) и Гомельскую области.
Конкурс пройдет с 15 ноября 2019 г. по 15 января 2020 г. Сумма гранта составляет от 20 до 60 тыс. евро. Общий бюджет проекта – 1,286 млн евро.
Ожидаемый срок отбора проектов – 2 квартал 2020 г.
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