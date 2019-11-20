Эффективное функционирование жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области должным образом не обеспечивается. Это было отмечено на заседании коллегии Комитета государственного контроля области, на котором рассмотрены результаты аудита эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2018 году не выполнено 6 из 12 целевых показателей Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», в 2017 году – 5 из 11, в 2016 году – 6 из 12.

Снижение объемов производства и выручки от реализации услуг в 2017 году допущено в 13 из 53 изученных организаций ЖКХ, в 2018 году – в 9. Затраты в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросли на 8,1%. Среди других проблем – большое количество нерентабельных и низкорентабельных организаций ЖКХ, наличие значительной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Немало нареканий и на качество оказания жилищно-коммунальных услуг. Работники областного Комитета госконтроля при изучении технического состояния 55 многоквартирных жилых домов и их придомовых территорий выявили более 3 тыс. недостатков.

Установлено неэффективное расходование денег. За последние 2,5 года в 6 организациях ЖКХ выявлено необоснованное получение (предъявление к получению) из бюджета 1386,5 тыс. рублей из-за неправильного формирования планово-расчетных цен по услугам водоснабжения и водоотведения. В бюджет уже возвращено 1104,5 тыс. рублей (сокращено финансирование).

Всего по результатам контроля в 2017-2019 годах в бюджет возвращено 3,1 млн рублей, государственным предприятиям – 2,4 млн рублей, сэкономлено более 2,2 млн рублей бюджетных средств, доначислено 23,7 тыс. рублей налогов, дооценено объектов основных средств на сумму 2,3 тыс. рублей.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 16 организаций ЖКХ и 72 работника, к дисциплинарной – 217 должностных лиц, возбуждено 3 уголовных дела.

Местными органами власти не приняты достаточные меры по реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, анализу состояния дел в отрасли, управлению деятельностью подведомственных организаций ЖКХ. Существенное влияние на сложившуюся ситуацию оказывают зависимость отрасли от государственного финансирования; наличие в организациях ЖКХ непрофильных объектов и выполнение несвойственных функций. Наблюдается недостаток квалифицированных кадров.

ЖКХ является одной из важнейших сфер регионального производственного комплекса. В нем функционирует более 100 организаций государственной и частной форм собственности, специализирующихся на оказании жилищно-коммунальных услуг. В данной сфере работают около 4-6% от всех занятых в народном хозяйстве Могилевщины. На долю организаций ЖКХ (без организаций, подведомственных Минэнерго) приходится порядка 4% региональной выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и 5-6% объема промышленного производства.

На 1 октября 2019 года в Могилевской области на обслуживании специализированных организаций ЖКХ находилось 12,9 млн кв. м жилья, 2,3 тыс. лифтов, 667 коммунальных котельных, 2,3 тыс. км тепловых сетей, 1866 артезианских скважин, 214 очистных сооружений канализации, 350 канализационных насосных станций, 91 станция обезжелезивания, 16,2 тыс. водоразборных колонок, 591 водонапорная башня, 6,4 тыс. км водопроводных и 2,3 тыс. км канализационных сетей, 312 км сетей ливневой канализации, 6,4 тыс. км улично-дорожной сети, 41 площадка для выгула собак.