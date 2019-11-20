ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» принимает участие в 26-й международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮгАгро 2019», которая проходит 19-22 ноября в Краснодаре (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, «Бобруйскагромаш» представляет российским аграриям технику для животноводства собственного производства.

Бобруйские кормраздачик РСК-12-2 «БелМикс» и измельчитель рулонов грубых кормов ИРК-145 будут представлены на экспозиции, организованной совместно дистрибьютором предприятия на территории России — ООО «ТД «Бобруйскагромаш» и одного из крупнейших поставщиков белорусской сельскохозяйственной техники на рынок России группы компаний «Белагро».

Всего в 2019 году в выставке «ЮгАгро» примут участие свыше 710 компаний из 35 стран мира. Общая площадь экспозиции превысит 65 тыс. кв. м.

Традиционно на рынке Краснодарского края популярностью пользуются машины для внесения жидких и твердых органических удобрений производства ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». С целью продвижения на рынок региона и соседних краев и областей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов новых видов техники в этом году упор при формировании экспозиции был сделан именно на сельхозмашины, работающие в животноводстве.