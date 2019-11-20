ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА «СМОРГОНЬ»
14:18 21.11.2019

РУП «Гродноэнерго» завершило 1-ю очередь строительства котельной для теплоснабжения жилой застройки в Сморгони.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белэнерго», был реализован комплекс мероприятий, среди них: замена внутренних газопроводов котельного цеха и реконструкция газорегуляторной установки, внедрение автоматизированной установки умягчения подпиточной воды. Также реконструирован щит управления котельного цеха, внедрена автоматизированная вакуумная установка деаэрации подпиточной воды, установлены групповые регулируемые электроприводы на сетевых и подпиточных насосах, на насосах сырой воды, установлены новые насосы рециркуляции.

Создана автоматизированная система отопления, вентиляции и кондиционирования производственного и административных помещений. Проведены ремонт кровли, термореновация ограждающих конструкций с установкой стеклопакетов, внутренние отделочные работы производственных и бытовых помещений с перепланировкой.

В рамках реконструкции котла ст. №3 внедрены система контроля герметичности запорной газовой арматуры котла, автоматизированная система управления технологическими процессами, установлен регулируемый электропривод на тягодутьевых механизмах котла.

31 октября текущего года объект строительства был введен в эксплуатацию.

Реконструкция котельного цеха «Сморгонь» позволила повысить степень надежности работы оборудования и теплоснабжения потребителей, улучшить технико-экономические показатели работы, автоматизировать технологический процесс производства и отпуска тепла потребителям, обеспечить требуемые условия работы персонала, выполнить благоустройство и привести основной теплоисточник Сморгони в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. Сегодня этой котельной обеспечивается теплом более 70 процентов жилищно-коммунального сектора райцентра.

В соответствии с постановлением Совета министров в 2013 году котельная №1 Сморгонского УП «ЖКХ» была передана на баланс филиала «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго».

В апреле 2018 года без прекращения теплоснабжения потребителей города на площадке котельного цеха «Сморгонь» силами генерального подрядчика ОАО «Электроцентрмонтаж» были начаты строительные, реконструктивные и пусконаладочные работы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2019
валюта курс
EUR 2.2667
USD 2.0476
RUB 3.2008
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2667 +0.0021
USD 2.0476 +0.0019
RUB 3.2008 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2700
USD 2.0460 2.0490
RUB 3.2080 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 21.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1060 1.1100
EUR/RUB 70.6000 70.8000
USD/RUB 63.7500 64.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте