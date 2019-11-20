РУП «Гродноэнерго» завершило 1-ю очередь строительства котельной для теплоснабжения жилой застройки в Сморгони.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белэнерго», был реализован комплекс мероприятий, среди них: замена внутренних газопроводов котельного цеха и реконструкция газорегуляторной установки, внедрение автоматизированной установки умягчения подпиточной воды. Также реконструирован щит управления котельного цеха, внедрена автоматизированная вакуумная установка деаэрации подпиточной воды, установлены групповые регулируемые электроприводы на сетевых и подпиточных насосах, на насосах сырой воды, установлены новые насосы рециркуляции.

Создана автоматизированная система отопления, вентиляции и кондиционирования производственного и административных помещений. Проведены ремонт кровли, термореновация ограждающих конструкций с установкой стеклопакетов, внутренние отделочные работы производственных и бытовых помещений с перепланировкой.

В рамках реконструкции котла ст. №3 внедрены система контроля герметичности запорной газовой арматуры котла, автоматизированная система управления технологическими процессами, установлен регулируемый электропривод на тягодутьевых механизмах котла.

31 октября текущего года объект строительства был введен в эксплуатацию.

Реконструкция котельного цеха «Сморгонь» позволила повысить степень надежности работы оборудования и теплоснабжения потребителей, улучшить технико-экономические показатели работы, автоматизировать технологический процесс производства и отпуска тепла потребителям, обеспечить требуемые условия работы персонала, выполнить благоустройство и привести основной теплоисточник Сморгони в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. Сегодня этой котельной обеспечивается теплом более 70 процентов жилищно-коммунального сектора райцентра.

В соответствии с постановлением Совета министров в 2013 году котельная №1 Сморгонского УП «ЖКХ» была передана на баланс филиала «Лидские тепловые сети» РУП «Гродноэнерго».

В апреле 2018 года без прекращения теплоснабжения потребителей города на площадке котельного цеха «Сморгонь» силами генерального подрядчика ОАО «Электроцентрмонтаж» были начаты строительные, реконструктивные и пусконаладочные работы.