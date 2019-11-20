Александр Лукашенко 21 ноября провел совещание по вопросам развития системы правительственной связи.

"Я хотел бы в развитие нашего разговора, когда мы посещали соответствующие объекты защищенной связи, поговорить сегодня о дальнейших наших шагах, в том числе о недостатках. Я тогда вам сказал, что мы серьезным образом возьмем на контроль работу КГБ, других структур, которые занимаются разработкой защищенной связи, в том числе правительственной", - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в этом направлении уже немало сделано: "У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств".

"Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить", - отметил Лукашенко.

Он рассказал, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц.

"Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи", - добавил Александр Лукашенко.

По его словам, развитие этого направления не просто получение результата в виде конкретного продукта - хорошей связи.

"Это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит, у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться, - считает Лукашенко. - У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь".

Александр Лукашенко в этой связи заявил, что белорусская сторона для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь.

"Это пользуется спросом, и это немалые деньги, поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы", - сказал он.