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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
13:24 21.11.2019
В Минске 20 ноября состоялась церемония награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, конкурс проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проводился с конца с 1997 года. Основной целью подготовки и проведения конкурса является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения.
Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (а в номинации «Стабильный успех» может участвовать и крупный бизнес), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.
Победителей конкурса из числа предпринимателей, подавших заявки на участие, по объективным критериям – результатам деятельности – определяют организационные комитеты, созданные в каждой области и городе Минске. В каждом регионе определяют победителя по каждой из четырех номинаций: «Успешный старт»; «Стабильный успех»; «Эффективный бизнес в сфере производства» и «Эффективный бизнес в сфере услуг».
Победившим в конкурсе повторно присваивается титул «Почетного предпринимателя».
Победители конкурса по итогам деятельности за 2018 год определены постановлением Совета министров № 641 от 19 сентября 2019 года.
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