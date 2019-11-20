Гродно накрыла волна звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек. Звонки продолжаются до сих пор.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в среду вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковских карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков, и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищение.

«Сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вам поступил подобный звонок – не идите на поводу у мошенников, не сообщайте им никакой информации», – отмечают в УВД Гродненского облисполкома.