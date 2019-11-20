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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНО НАКРЫЛА ВОЛНА ХИЩЕНИЙ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК
12:43 21.11.2019
Гродно накрыла волна звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек. Звонки продолжаются до сих пор.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в среду вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковских карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков, и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищение.
«Сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вам поступил подобный звонок – не идите на поводу у мошенников, не сообщайте им никакой информации», – отмечают в УВД Гродненского облисполкома.
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