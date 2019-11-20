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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12:20 21.11.2019

В Могилевской области продолжат работу по созданию специализированных центров поддержки предпринимательства. Об этом заявил заместитель председателя комитета экономики облисполкома Павел Мариненко на заседании обновленного Совета по развитию предпринимательства.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в регионе уже несколько лет организуют центры поддержки предпринимательства на базе узкопрофильных структур. Хорошие примеры – Могилевское агентство регионального развития, которое ведет работу по поддержке IT-проектов и IT-сообщества, Ассоциация «БАМАП», защищающая интересы международных перевозчиков.

В начале 2019 года на базе «Могилевоблтуриста» был зарегистрирован центр поддержки предпринимательства по конкретной направленности – для субъектов малого и среднего бизнеса инфраструктуры туризма. И как показала работа, спрос на такие услуги – огромный, рассказала директор предприятия Елена Карпенко. Уже проведено большое количество тренингов и семинаров. Различного рода помощь получили более 600 человек.

Специализация центров поддержки предпринимательства – актуальна и необходима, считает руководитель «Могилевоблтуриста».

«Обычный центр поддержки не может владеть теми знаниями и полномочиями, которыми обладаем мы, работая в этой системе. Мы видим ее изнутри, понимаем существующие проблемы и пробелы, так как напрямую, с 2002 года, занимаемся обслуживанием туристов», - сказала директор.

Говоря о развитии туризма в регионе в целом, Елена Карпенко отметила, что для развития этого направления в Могилевской области необходимо «насытить» объекты недостающими элементами. Порой затраты здесь будут минимальными. Так, зоосаду в Буйничах, куда в выходные дни приезжает по 15 автобусов туристов, недостает мест питания и сувениров. Есть огромный спрос на организацию байдарочных походов, сплавов на плотах по нашим красивейшим рекам и озерам, а предложений нет.

«Здесь огромный фронт работы, - констатировала директор «Могилевоблтуриста». - Благодаря тому, что мы его структурируем, идут результаты. Привлекаем к этой работе бизнесменов, наталкиваем на определенные направления, помогаем, непосредственно пользуемся их услугами».

Центр ведет деятельность и по решению актуальных для сферы вопросов. К примеру, в Могилеве существовала проблема с парковкой туристических автобусов. За год она разрешилась благодаря консолидации усилий перевозчиков, экскурсоводов и центра поддержки предпринимательства. Еще один момент, который, по словам Елены Карпенко, требует вмешательства – отсутствие в Могилеве хорошо оборудованного и удобного места для продажи сувениров наших ремесленников.

Говоря о специализированных центрах поддержки предпринимательства, Павел Мариненко подчеркнул, что есть ряд сфер, где подобных общественных объединений либо структур нет. Многим направлениям не хватает четкой информации. Поэтому одним из направлений деятельности Совета по развитию предпринимательства при Могилевском облисполкоме должно стать определение сфер, которые, в первую очередь, нуждаются в таком сопровождении.

«Мы видим как минимум четыре области. Это деревообработка, розничная торговля, бытовые услуги и строительная деятельность, - констатировал заместитель председателя комитета экономики. - Данный вопрос нужно обсудить и решить, какие два направления будут разрабатываться с помощью ваших рекомендаций как основные для комитета экономии в первом полугодии 2020 года».
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