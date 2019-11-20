Заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско проведет 22 ноября 2019 года прямую телефонную линию с жителями Бреста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, брестчане могут сообщить заместителю главы контрольного ведомства о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, высказать свое мнение о работе должностных лиц исполкомов, обратиться с другими вопросами, относящимися к компетенции Комитета госконтроля.

Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.

Особое внимание будет уделено конструктивным предложениям граждан.

Обратиться на «прямую линию» можно с 14.00 до 15.00 по телефону 8(0162) 21-02-04.