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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕТ 22 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ С ЖИТЕЛЯМИ БРЕСТА
12:09 21.11.2019
Заместитель председателя Комитета государственного контроля Дмитрий Баско проведет 22 ноября 2019 года прямую телефонную линию с жителями Бреста.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, брестчане могут сообщить заместителю главы контрольного ведомства о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, высказать свое мнение о работе должностных лиц исполкомов, обратиться с другими вопросами, относящимися к компетенции Комитета госконтроля.
Будет проанализировано каждое обращение, дана объективная оценка изложенным фактам.
Особое внимание будет уделено конструктивным предложениям граждан.
Обратиться на «прямую линию» можно с 14.00 до 15.00 по телефону 8(0162) 21-02-04.
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