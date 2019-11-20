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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
11:34 21.11.2019

В бюджет Гомельской области за 10 месяцев 2019 года поступило 2274,2 млн руб., в том числе в республиканский бюджет – 634,7 млн руб., в местные бюджеты – 1639,5 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, план доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 105,4%. Сверх плана поступило в доход бюджета 116,2 млн руб.

Около 60% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 23,8% – за счет подоходного налога, 19,5% – акцизов, 14% – за счет налога на прибыль.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-октябрь 2019 года поступило 1751 млн руб. На их долю приходится 77% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 414,9 млн руб. (18,3%), индивидуальных предпринимателей – 55,3 млн руб. (2,4%), физических лиц – 53 млн руб. (2,3%).

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 26,9 млн руб.

Формирование бюджета Гомельской области в январе-октябре 2019 года обеспечивали около 495 тыс. плательщиков, в том числе порядка 19 тыс. организаций, более 28 тыс. индивидуальных предпринимателей и 448 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
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