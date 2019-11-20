ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ГААГСКОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

10:50 21.11.2019 Национальный семинар «Гаагская система международной регистрации промышленных образцов» пройдет 21 ноября в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, проведению семинара содействовала Всемирная организация интеллектуальной собственности при поддержке НЦИС. В рамках присоединения Беларуси к Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов 20 ноября состоялась встреча специалистов Национального центра интеллектуальной собственности с представителем Всемирной организации интеллектуальной собственности старшим советником по вопросам информации секции развития и содействия Гаагского реестра сектора брендов и образцов Михаилом Фалеевым. Стороны обсудили практические вопросы, касающиеся положений данной системы.