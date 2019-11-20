Экспортный потенциал белорусских производителей мебели представлен на международной мебельной конференции "Быть в бизнесе" в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», международная конференция профессиоанальных ассоциаций и сессия В2В встреч представителей мебельной и смежных с ней отраслей прошла в рамках выставки "Мебель-2019".

Белорусские мебельные компании на данной конференции представила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Параллельно с деловой программой конференции работал B2B-сектор Connect Leads, где представители мебельных производств из разных стран, ассоциаций, транспортно-логистических и таможенных компаний провели прямые переговоры с директорами российских мебельных салонов, дизайнерами, архитекторами, отельерами и застройщиками. Благодаря подобной коммуникации обе стороны получили возможность расширить рынок сбыта, найти новых партнеров и более выгодные контракты.

Активная работа с партнерами, клиентами и многочисленными посетителями велась и на экспозиции международной выставки "Мебель-2019", которая проходит в эти дни в ЦВК "Экспоцентр".

Мебель на крупнейшем мебельном форуме в восточной Европе представили ведущие предприятия концерна: ЗАО «ХК «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ОАО «Слониммебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Речицадрев», ОАО «Могилевдрев», Ельская мебельная фабрика ОАО «Мозырский ДОК».