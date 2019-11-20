За январь-октябрь текущего года в бюджет Гродненской области поступило 302,5 млн руб. налога на добавленную стоимость, в том числе по оборотам по реализации – 164,9 млн руб., на товары, ввозимые на территорию Беларуси, – 137,6 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, темп роста поступлений НДС к аналогичному периоду 2018 года составил 101,8%, доведенные плановые назначения выполнены на 132,2%.

Налог на добавленную стоимость является третьим по величине доходным источником консолидированного бюджета Гродненской области. Его удельный вес за январь-октябрь 2019 года составил 13,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 0,5 процентного пункта.