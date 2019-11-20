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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ПРОЙДЕТ В БГУ
09:36 21.11.2019

Международный студенческий экологический конгресс «От зеленой химии к зеленому миру» откроется 21 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в рамках мероприятия состоится Научно-практическая конференция «Экологизация образовательного процесса и экосотрудничество в молодежной среде». Около 30 докладов прозвучат в трех секциях: «Студенческие экологические научные исследования», «Педагогическая экология и экологизация образовательной среды», «Международное экосотрудничество и экокультура». Также предусмотрена специальная секция для школьников «Ранее формирование экологического образа жизни». Здесь выступят около 10 учащихся Средней школы Стембридж (Минск).

Продолжит программу конгресса финал конкурса «Экоидеи – в жизнь». За победу поборются пять студенческих инициатив, направленных на решение экологических проблем. Например, четверокурсник факультета радиофизики и компьютерных технологий Алексей Лосик представит интенсификационную технологию процесса анаэробной переработки осадков сточных вод. Данная методика превосходит прочие способы очистки воды по экономическим и экологическим показателям. Принцип заключается в разложении биоматериала отдельными видами микроорганизмов, которые размножаются в бескислородной среде. Лучшая разработка получит финансирование для дальнейшего развития и реализации. Отметим, что всего для участия в отборочном этапе было подано более 30 проектов.

Всего форум объединит более 70 участников из Австрии, Бангладеш, Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана, Турции и Эквадора. Нашу страну представят студенты и преподаватели БГУ, Витебского государственного ордена дружбы народов медицинского университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного экономического университета, Международного университета «МИТСО».

Различные мастер-классы помогут студентам познакомиться с примерами реализации бизнес-проектов в области химии, экологии и защиты окружающей среды. Общение пройдет в формате «открытого микрофона», где все желающие смогут получить ответы на свои вопросы. Также запланированы торжественное вручение сертификатов стипендиатам конкурса от компании «БАСФ», квиз и поэтический вечер на экологическую тематику.

Мероприятие организовано с целью предоставления студентам площадки для обмена идеями в области экологизации, создания условий для дальнейшего сотрудничества и формирования экологического мышления у молодежи.

Организатором мероприятия выступил химический факультет вуза при поддержке НИИ физико-химических проблем, Унитехпром и Унидрагмет БГУ.
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