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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЧАЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА ПО МАРШРУТУ ПРАГА-ВАРШАВА-БРЕСТ
09:22 21.11.2019
Белорусская железная дорога с 20 ноября открыла продажу билетов на поезда № 136/137 по маршруту Прага-Варшава-Брест.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезда № 136/137 по маршруту Прага-Варшава-Брест назначены в ежедневное обращение с 15 декабря 2019 года во взаимодействии БЖД с Польскими и Чешскими железными дорогами.
Из Праги поезд № 136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под № 115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37.
Из Бреста поезд № 137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага Главная в 17.39 под № 114.
Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава Главная (Чехия), Тересполь, Варшава Центральная, Катовице (Польша).
Пограничный и таможенный контроль для пассажиров поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрен через таможенный зал вокзала станции Брест-Центральный.
Для пассажиров поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрена возможность пересадки по станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест-Москва и с поезда № 27 Москва-Брест. В составе поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва-Прага.
Кроме того, с 15 декабря 2019 года ежедневно в сообщении Варшава-Брест будет курсировать новый поезд № 126/125, который согласован с поездом № 726/725 Брест-Минск.
Со станции Варшава-Центральная поезд № 126 Варшава-Брест будет отправляться в 13.10 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10 (по местному времени). Поезд № 726 Брест-Минск будет отправляться со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23.25.
Из Минска поезд № 725 Минск-Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01, отправляться от станции Брест-Центральный поезд № 125 Брест-Варшава будет в 19.56 и прибывать на станцию Варшава-Центральная в 22.15 (по местному времени).
Проведение пограничного и таможенного контроля для пассажиров поездов № 125/126 Варшава-Брест предусматривается непосредственно в составе поездов в парке Буг.
Поезда № 126/125 и № 136/137 будут обслуживаться вагонами локомотивной тяги.
Стоимость проезда в сообщении Минск-Варшава (с пересадкой в Бресте) составляет 43 руб. 81 коп., в сообщении Прага-Варшава-Брест – 135 руб. 55 коп. (может изменяться в зависимости от курса евро).
Более подробную информацию о наличии проездных документов, расписании движения поездов и стоимости проезда по маршрутам Минск-Варшава (с пересадкой в Бресте) и Прага-Варшава-Брест можно уточнить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги и в Контакт-центре по телефону 105.
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