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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5,6%
17:53 20.11.2019
В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-октябрь 2019 года поступило 2191,5 млн руб., выполнение текущего плана обеспечено на 104%, в том числе в республиканский бюджет – 977,1 млн руб., или 102,6%, местные бюджеты – 1214,4 млн руб., или 105,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 5,6% (прирост 117 млн руб.).
Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,2%, или 2107,3 млн руб. (темп роста 105,7%), в т.ч. от организаций государственного сектора экономики – 75,4%, или 1651,8 млн руб. (106,8%), негосударственного – 20,8%, или 455,5 млн руб.
Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-октябрь 2019 года сложились в размере 46,3 млн руб. (темп роста – 107,4%), физическими лицами внесено в бюджет 37,9 млн руб. (101,1%), что составляет, соответственно, 2,1% и 1,7% поступлений.
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