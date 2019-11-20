В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-октябрь 2019 года поступило 2191,5 млн руб., выполнение текущего плана обеспечено на 104%, в том числе в республиканский бюджет – 977,1 млн руб., или 102,6%, местные бюджеты – 1214,4 млн руб., или 105,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 5,6% (прирост 117 млн руб.).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,2%, или 2107,3 млн руб. (темп роста 105,7%), в т.ч. от организаций государственного сектора экономики – 75,4%, или 1651,8 млн руб. (106,8%), негосударственного – 20,8%, или 455,5 млн руб.

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-октябрь 2019 года сложились в размере 46,3 млн руб. (темп роста – 107,4%), физическими лицами внесено в бюджет 37,9 млн руб. (101,1%), что составляет, соответственно, 2,1% и 1,7% поступлений.